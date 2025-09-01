Calciomercato Lazio | Manfredini su Insigne: "Non è fattibile. Vi spiego perché..."

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, durante la diretta dell'ultimo giorno di calciomercato (si chiuderà oggi alle 20.00), l'ex Lazio Cristian Manfredini ha detto la sua sulla pista Lorenzo Insigne, esprimendo molto scetticismo sulla fattibilità dell'operazione.

"Secondo me Insinge è una pista difficile e non percorribile. iL giocatore ha avuto anche qualche probelma in Canada. Aspettare fino a gennaio per lui mi sembra azzardato, non gioca per mesi, si allena da solo e non è conveniente aspettare così tanto tempo".

