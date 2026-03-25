Calciomercato Lazio | Martin, sondaggi anche dalla Roma: le ultime
Si decide il futuro di Aaron Martin. Il terzino è in scadenza con il Genoa con cui non sembrano esserci margini per il rinnovo, per questo può accordarsi a zero con qualsiasi squadra. A gennaio ci aveva pensato la Lazio, che poi però ha deciso di virare su Pedraza del Villarreal che arriverà a fine stagione. Ora sullo spagnolo c'è l'interesse del Torino, che perderà Lazaro (non verrà rinnovato), Nkoulou (fine prestito), probabilmente Biraghi (ai margini) e forse anche Obrador, il cui riscatto dal Benfica è fissato a una cifra molto alta (9 milioni). Come riportato da Tuttosport, in corsa ci sarebbe anche la Roma, che nei giorni scorsi avrebbe effettuato dei sondaggi per mettere sotto contratto Martin a parametro zero. Presto quindi si chiarirà il futuro dello spagnolo, sempre più lontano da Marassi.