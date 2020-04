Casazza: "Peccato per la sosta, la Lazio faceva paura"

Ai microfoni di Calcionews24 è intervenuto Fabrizio Casazza per parlare del campionato della Lazio: "La Lazio, prima della sosta, faceva paura. Ora bisogna vedere come reagirà alla ripresa. Ha un’ottima rosa, completa e Simone Inzaghi stava facendo un ottimo lavoro. È un vero peccato che il campionato si sia fermato perché era in momento di forma e di morale che avrebbe potuto insidiare il primo posto senza fatica. Li vedevo veramente bene".