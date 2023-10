Champions League, Celtic Glasgow - Lazio, cosa dicono i bookmakers? Quote e pronostici

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il rocambolesco pareggio ottenuto dalla Lazio nel match d'esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid è ormai un dolce ricordo. Un punto da cui ripartire per costruire la qualificazione agli ottavi di finale della massima manifestazione continentale. La trasferta di Glasgow seppur ardua da un punto di vista ambientale sembra l'occasione propizia per centrare la prima vittoria nel girone e sfatare il tabù trasferta in Europa.

Celtic-Lazio: i pronostici dei bookmakers

CONFRONTO - Andando a scrutare nello specifico i numeri, per i traders, la formazione capitolina parte leggermente avanti nei pronostici. Secondo Betclic, il segno 2 è l’esito più probabile, a 2.40 (per Sisal a 2.35), con l’1 a 2.89. Il pareggio è invece quotato a 3.47. L'ultimo precedente in terra scozzese è però amaro. Il 24 ottobre 2019, nel match valido per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Europa League, la compagine laziale dopo il vantaggio iniziale di Manuel Lazzari, vide poi crollare le proprie aspettative di fronte alla rimonta firmata da Ryan Christie e Christopher Jullien. La replica del 2-1 è quotata a 12.00 da Betclic. Discreta fiducia, in ogni caso, in uno spettacolo ricco di gol, con l’Over 2.5, a 1.79, considerato più fattibile dell’Under 2.5, a 2.00.

MARCATORI - L'uomo più atteso è sicuramente Ciro Immobile, che scalda i motori per tornare a essere l’uomo della provvidenza per i suoi. Per Betclic, un gol dell’attaccante di Torre Annunziata vale 2.05. A supporto, dovrebbero esserci ancora Felipe Anderson, con quota-gol a 4.40, e Mattia Zaccagni, a 3.95. Attenzione anche i nuovi arrivati Gustav Isaksen, a 2.85, e Valentín Castellanos, a 2.40, desiderosi di confermare le buone impressioni delle prime apparizioni. Dopo la prodezza contro l'Atletico Madrid un gol di Ivan Provedel, per Betclic, non è un’ipotesi così folle, dal momento che la quota è indicata a 20.00. Per la squadra di Brendan Rodgers, l’uomo più pericoloso potrebbe essere Kyogo Furuhashi. Una sua rete è data a 2.40 euro.