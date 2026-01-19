Como, Da Cunha a Dazn: "Abbiamo lavorato bene. Siamo pronti"
19.01.2026 20:17 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
Ospite ai microfoni di Dazn, Lucas Da Cunha ha parlato pochi minuti prima dell'inizio di Lazio - Como. Queste le sue parole:
“Stiamo bene e abbiamo lavorato bene. Dopo una sconfitta è difficile, ma abbiamo la testa alta e siamo pronti per stasera. Ho fatto tante cose col Como, la Serie B e ora la Serie A. Vedo che si alza sempre il livello, sono contento di essere qui e spero che continuiamo a fare così bene".
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.