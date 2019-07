DIRETTA - Calciomercato Lazio, passi in avanti per Cipriano

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Le uscite per far registrare nuovi movimenti in entrata. Con Jorge Mendes intenzionato a portare Wallace al Wolverhampton, club di cui l'agente portoghese è regista occulto, può liberarsi un posto nella difesa della Lazio. Dal Brasile arrivano segnali positivi riguardo la trattativa per Gustavo Cipriano (clicca qui per leggere la news completa). Intanto in Italia si continua a monitorare anche il nome di Kevin Bonifazi su cui c'è però la concorrenza della Fiorentina. (clicca qui per leggere la news completa).

Chiusa la prima parte di operazioni in entrata con gli arrivi di Adekanye, Vavro, Lazzari e Jony l’attenzione della Lazio si sposta ora sul fronte uscite. La chiave principale resta Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo piace al Paris Saint-Germain che potrebbe tornare all’assalto dopo la probabile cessione di Neymar. Ma Leonardo deve fare i conti anche con l’interesse del Manchester United, specie nel momento in cui dovesse cedere Paul Pogba. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, dal ritiro biancoceleste per il momento viene smentita qualsiasi trattativa ma l’offerta di un top club europeo potrebbe far vacillare club e giocatore rendendo difficile trattenerlo. Inzaghi, dal canto suo, spera di riuscire a tenere l’ex Genk come la scorsa estate e puntare con lui alla qualificazione in Champions League. A giugno in Francia si era parlato di un’offerta di 75 milioni: Lotito parte da una base d’asta di 100, ma davanti un’offerta ufficiale da 80-90 milioni potrebbe anche cedere. Più difficile veder partire Luis Alberto confermando il serbo. Intanto Yusuf Yazici continua ad essere l’erede designato. Ai nostri microfoni l’agente del giocatore ha confermato un contatto preliminare, ma l’inserimento del Lille rende necessario accelerare i tempi. Il club francese sta lavorando a un’intesa dopo una brusca frenata nel pomeriggio di ieri che ha allontanato le parti. La Lazio aspetta alla finestra.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE OPERAZIONI IN USCITA - A proposito di centrocampo va registrato il tentativo del Bordeaux per Milan Badelj. Il croato preferirebbe restare in Italia (magari tornando alla Fiorentina), ma l’interesse dei francesi e soprattutto del tecnico Paulo Sousa è concreto. Ieri ha raggiunto il ritiro anche Riza Durmisi. L’esterno piace a Besiktas e Marsiglia ed è da considerarsi in uscita al pari di Patric e Wallace che Jorge Mendes potrebbe portare al Wolverhampton. In attacco Inzaghi conta di trattenere Felipe Caicedo. La partenza dell’ecuadoriano sembrava scontata, negli ultimi giorni invece le cose sono cambiate e il rinnovo contrattuale non è più un’utopia. La sua conferma potrebbe escludere l’arrivo di un’altra punta centrale forte fisicamente.

CALCIOMERCATO LAZIO, OGGI VISITE MEDICHE PER KIYINE

LAZIO, JONY E' ARRIVATO IN RITIRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il giorno 16/7/19 alle ore 18:40