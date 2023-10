DIRETTA - Inghilterra 3-1 Italia, Spalletti manda in campo Orsolini

TUTTOmercatoWEB.com

Qualificazioni Euro2024 | Gruppo C

Sabato 17 ottobre 2023, ore 20.45

Wembley, Londra

INGHILTERRA 3-1 ITALIA (15' Scamacca, 32' Kane, 57' Rashford, 77' Kane)

FORMAZIONI UFFICIALI

INGHILTERRA (4-2-3-1):Pickford; Walker, Stones (63' Guéhi), Maguire, Trippier; Philips (69' Henderson), Rice; Rashford, Bellingham (85' Grealish), Foden; Kane.

A disp.: Johnstone, Ramsdale, Colwill, Dunk, Alexander-Arnold, Guehi, Maddison, Gallagher, Bowen, Watkins.

C.t.: Gareth Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi (63' Bastoni), Udogie (63' Dimarco); Barella, Cristante, Frattesi; Berardi (78' Raspadori), Scamacca (63' Kean), El Shaarawy (87' Orsolini).

A disp.: Vicario, Meret, Gatti, Darmian, Mancini, Bastoni, Locatelli, Bonaventura, Orsolini, Kean, Raspadori.

C.t.: Luciano Spalletti.

Arbitro: Turpin, , Assistenti: Danos-Finjean; Quarto Uomo: Buquet; Var: Brisard; A.Var: Gaillouste.

Ammoniti: 9' Phillips (IN), 10' Udogie (IT), 31' Di Lorenzo (IT), 65' Scalvini (IT)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio di Turpin: l'Inghilterra vince 3-1 a Wembley. Italia costretta a vincere le prossime partite contro Macedonia del Nord e Ucraina.

90'+1' Ci prova Kean con una conclusione dalla distanza, la sfera finisce dritta tra le braccia di Pickford.

90' Come nel primo tempo: ci saranno 3' aggiuntivi-

87' Ultimo cambio per Spalletti: Orsolini prende il posto di El Shaarawy.

85' Southgate manda in campo Grealish, richiamando Bellingham.

78' Quarto cambio per Spalletti: fuori Berardi, dentro Raspadori.

77' Gol di Kane. L'attaccante inglese salta Scalvini, troppo indeciso sul contrasto, e a tu per tu con Donnarumma non sbaglia calciando sul primo palo.

69' Southgate sostituisce Phillips, che meritava il rosso qualche minuto fa, dentro Henderson.

68' Donnarumma in due tempi blocca una conclusione dalla distanza di Foden. Cresce l'Inghilterra.

65' Scalvini ammonito per proteste, dopo un brutto intervento di Phillips, già ammonito, su Scalvini. Errore pesante di Turpin.

63' Triplo cambio per l'Italia: fuori Acerbi, Udogie e Scamacca, dentro Bastoni, Dimarco e Kean.

63' Cambio per Southgate: fuori Stoner, dentro Guéhi

61' Reazione dell'Italia. Palla che arriva in qualche modo a Scamacca che calcia di prima, ma il suo tiro è centrale.

57' L'Inghilterra fa un gol pazzesco! Sombrero di Bellingham che apre il campo, sfera allargata a Rashford che si accentra saltando due difensori azzurri e poi spacca la porta.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

45'+3' Termina la prima frazione. Ottimi 45' da parte dell'Italia.

45'+2' Miracolo di Pickford! Il portiere inglese respinge una conclusione ravvicinata di Udogie, sulla ribattuta Berardi e Frattesi non riescono a calciare.

45' Ci saranno 3' di recupero

44' Riflesso di Donnarumma che respinge una conclusione ravvicinata di Bellingham.

36' Azione fotocopia a quella del gol per l'Italia. Sviluppata da sinistra verso destra, la sfera arriva a Berardi che serve lungolinea Di Lorenzo, il suo cross per Frattesi viene anticipato all'ultimo da Stones che salva in angolo.

32' Gol dell'Inghilterra. Kane non sbaglia: apre il piatto e infila la palla sotto all'incrocio. Donnarumma battezza l'angolo sbagliato.

31' Rigore confermato e giallo per Di Lorenzo che salterà per squalifica la orossima partita. Andrà Kane dagli undici metri.

29' Contatto Di Lorenzo-Bellingham in area di rigore: Turpin fischia il penalty. Var al lavoro.

27' L'Inghilterra tenta la reazione. Walker, servito a sinistra, cerca sul secondo palo Bellingham che di testa consegna palla a Donnarumma.

23' Scamacca sfiora la doppietta! Berardi trova in qualche modo l'attaccante dell'Atalanta che stoppa, si posiziona al limite e con il sinistro fa partire un bolide che esce di poco alla destra di Pickford.

19' L'Italia flirta con il raddoppio! El Shaarawy pesca al centro Frattesi che manca l'aggancio e perde la sfera.

15' GOOOOOOOOL! Scamacca porta avanti l'Italia! Tutto parte da una giocata di Donnarumma, che poi serve Udogie. Il terzino parte palla al piede e da il via a un'azione bellissima degli azzurri che si sviluppa da destra a sinistra, dove Di Lorenzo, arrivato sul fondo serve al centro l'attaccante del Sassuolo!

10' Giallo per Udogie. Dopo un errore di Frattesi, il terzino è costretto a fermare Foden partito in contropiede.

9' Phillips è il primo ammonito della partita.

1' Fischia Turpin: inizia la partita a Wembley!

AGGIORNAMENTO 20.40 - E' il momento degli inni nazionali: si inizia dall'Italia.

AGGIORNAMENTO 20.35 - A disposizione di Spalletti non ci sarà nessun calciatore della Lazio. Immobile, Provedel e Zaccagni, infatti, sono rimasti nella Capitale per problemi fisici.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Inghilterra - Italia, valida per le qualificazioni a Euro2024. Nel magnifico teatro di Wembley la squadra di Spalletti si trovanti al primo grande appuntamento della nuova gestione. In quel di Londra gli azzurri, secondi a dieci punti, tenteranno l'aggancio all'Inghilterra prima a tredici. Test importante e che servirà anche a capire la reale condizione dell'Italia, dopo il passaggio da Mancini all'allenatore Campione d'Italia.