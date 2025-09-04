È morto Giorgio Armani: il re della moda aveva 91 anni
04.09.2025 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
All'età di 91 anni è morto Giorgio Armani, come annunciato proprio dal gruppo Armani. Di seguito la nota: 'Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > GIORGIO ARMANI MORTO <
