Ex Lazio | Faraoni cerca squadra, può finire in Turchia: le ultime

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Faraoni è rimasto svincolato. L'ex terzino della Lazio ha salutato il Verona alla fine del suo contratto e ora è a caccia di una nuova squadra. Si è aperta un'opzione in Turchia con l'interesse del Gaziantespor, come riportato da TMW: lì il mercato chiuderà il 12 settembre, ci sarebbe tempo per chiudere l'operazione anche nei prossimi giorni. Il giocatore, però, sarebbe comunque maggiormente interessato a una nuova esperienza in Italia.

