Fenerbahce, il presidente sull'esonero di Mourinho: "Non c'entra solo il Benfica"

Il presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, è tornato a parlare dell’esonero di José Mourinho, ufficializzato il 29 agosto dopo la deludente eliminazione nei play-off di Champions League contro il Benfica. Intervenuto a Hurriyet, il numero uno del club ha chiarito che non è stato tanto il risultato a determinare la separazione, quanto il modo in cui è arrivata: “Essere eliminati dal Benfica non è stato il problema, ma il modo in cui siamo stati eliminati. Mi ha dato la sensazione che il calcio dell’anno scorso sarebbe continuato”.



Koç ha criticato apertamente l’approccio tattico dello Special One, ritenuto troppo difensivo e poco brillante per gli standard del club: “Questo tipo di calcio può funzionare in Europa, ma in Turchia dobbiamo schiacciare i nostri avversari. Segnare 99 gol e fare 99 punti è il nostro codice genetico”.

Secondo Spor Arena, la rottura ha radici anche nei rapporti logorati con il consiglio di amministrazione e nell’atteggiamento di Mourinho, accusato di trascurare i giocatori locali come Ismail Yuksek e Irfan Can Kahveci. A pesare anche i risultati interni: nessuna vittoria contro le prime cinque della Süper Lig, sconfitte nei derby con Galatasaray e Besiktas. Nonostante 62 panchine (37 vittorie, 14 pareggi, 11 sconfitte), Mourinho lascia la Turchia senza trofei.

