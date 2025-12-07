Formula 1 | Norris campione 2025. Vanzini, voce rotta ai saluti in live
07.12.2025 16:24 di Giovanni Parterioli
Lando Norris è campione del mondo di Formula 1 2025. Intanto ad Abu Dhabi oltre alle tanti emozioni relative a Norris campione, nonostante la vittoria di Verstappen, tanta emozione anche per i saluti di Carlo Vanzini che dopo aver svelato la sua battaglia contro il tumore al pancreas non ha nascosto le emozioni in diretta. Clicca qui di seguito per l'articolo completo delle ultime f1 news su >>> VANZINI, EMOZIONI ABU DHABI <<<