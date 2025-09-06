Francia | So Foot 'sfotte' la Roma: "Perché Koné gioca ancora lì?"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Bufera su Manu Koné e la Roma. Tutto parte da So Foot, magazine francese da milioni di follower sui social. Nel fare la pagella del centrocampista giallorosso, dopo la vittoria della Francia sull'Ucraina (2-0), la testata ha 'preso in giro' la squadra di Gasperini, chiedendosi il motivo per cui il francese si trovi a giocare ancora lì. Questo è ciò che hanno scritto sulla sua prestazione: "Perché è ancora un giocatore della Roma? Il fatto che nessun direttore sportivo di un grande club si sia affrettato a ingaggiare Manu Koné quest'estate è un segno di cattiva condotta professionale".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.