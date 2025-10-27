GALLERY | Lazio, Basic affonda la Juve: gli scatti più belli del match - FOTO
27.10.2025 00:06
GALLERY | La Lazio riassapora il gusto della vittoria e lo fa in un big match valido per l'ottava giornata di Serie A. All'Olimpico i biancocelesti hanno battuto 1-0 la Juve, con un gol di Basic. Tre punti preziosissimi per la squadra di Sarri che guadagna qualche posizione in classifica e si porta a -3 dal quinto posto. Ripercorriamo la vittoria all'Olimpico con gli scatti migliori de Lalaziosiamonoi.