Il presidente Simonelli: "La Serie A sta diventando esempio per gli altri"

"Sono felice di essere diventato presidente della Lega Serie A con persone così competenti, sono contento che la nuova Radio Tv Serie A cresca con persone con questa competenza". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, intervenuto durante la presentazione di Radio Tv Serie A.

"Quando sono tornato ho trovato una grande struttura, una media company in grado di gestire la produzione di eventi, un'attività di grande valore aggiunto. Siamo stati i primi a lanciare la goal line technology, i primi a inaugurare il Var, stiamo diventando un esempio per le altre leghe - ha aggiunto -. Da oltre due stagioni questa piattaforma racconta quotidianamente il nostro calcio con passione e competenza, valorizzando il lavoro dei club e offrendo ai tifosi contenuti sempre più ricchi e accessibili".