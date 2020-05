Immobile vs Lewandowski: dalla Scarpa d'Oro alla sfida a colpi di Tik Tok

Il coronavirus ha fermato tutto. Da marzo in poi, l'Europa è stata travolta dal virus e mano a mano tutti gli stati hanno imposto il lockdown e bloccato quasi tutte le attività. Il calcio, ovviamente, non è stato escluso e i principali campionati sono fermi. Il peggio, almeno per il momento, sembra alle spalle e piano piano si va verso l'allentamento delle imposizioni. La Serie A dovrebbe ricominciare ad allenarsi in settimana e spera di ripartire per metà giugno. In Germania, invece, si è già ricominciato e si spera si possa tornare presto a giocare. In settimana si attendono le indicazioni della Merkel che potrebbe dare il via libera alla Bundesliga che deve ancora disputare 82 gare prima della fine. In Italia la situazione è più complicata visto che le gare da giocare sono ben 124, ma si spera che si possano comunque disputare. Se dovessero ripartire entrambe le leghe si riaccenderebbe la sfida tra Ciro Immobile e Robert Lewandowski. I due sono primo e secondo nella classifica della Scarpa d'Oro. Il bomber biancoceleste ha un vantaggio di quattro punti sull'avversario. Il polacco, fermatosi per infortunio poco prima della sosta, ha avuto modo di smaltire la microfrattura alla tibia accusata contro il Chelsea in Champions e sembra quasi pronto a rientrare. Durante questi due mesi di quarantena, i due non hanno potuto sfidarsi a suon di gol e hanno scelto un altro palcoscenico: i social.

TIK TOK MANIA - Il lockdown ha fatto scoprire mondi poco esplorati a tutti. Oltre ai film, alle serie tv e ai giochi di società, in molti hanno esplorato meglio il mondo dei social network. Insieme a Instagram, Facebook e Twitter, a incrementare notevolmente gli iscritti è stato Tik Tok. Il social cinese ha fatto proprio un boom incredibile e molte star sono sbarcate sui suoi canali. L'app consente agli utenti di creare brevi clip musicali di durata variabile tra i 15 e i 60 secondi ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed effetti particolari ai loro video. I calciatori stanno piano piano accorrendo numerosi e tra i più attivi c'è proprio Robert Lewandowski. Il bomber del Bayern Monaco si diverte a riproporre coreografie e challenge e sembra anche molto portato. Quasi quotidianamente il numero nove regala un video ai suoi followers. A casa Immobile, invece, i social sono di casa. Ciro, Jessica e anche i piccoli Michela, Giorgia e Mattia sono protagonista di tanti sketch. L'attaccante e sua moglie spesso ripropongono piccole parti di film o serie tv (Titanic e la Casa di Carta solo per dirne qualcuna), ma anche video comici e divertenti. Jessica, Michela e Giorga, invece, regalano spesso stacchetti e piccoli balletti per allietare la giornata. Se ancora non si sa chi sarà ad alzare al cielo la Scarpa d'Oro, nel frattempo sui social è pareggio tra Immobile e Lewandowski.

