Inter, Lautaro Martinez rivela: "Inzaghi ci aveva detto che se ne sarebbe andato"

Torna a parlare Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter, intervistato da France Football, ha rivelato alcuni retroscena riguardo all'ultima finale di Champions persa 5-0 contro il PSG. Di seguito le sue parole: "C'è stata una settimana in cui il dolore è stato fortissimo, molto forte, molto difficile da digerire. Dopo, non c'è tempo per lamentarsi; bisogna ricominciare e continuare, voltare pagina, conservare le cose buone, migliorarle, correggere ciò che non ha funzionato e andare avanti".

"Correlazione tra l'addio di Inzaghi e la sconfitta? Assolutamente no. Ognuno è libero di fare le scelte che preferisce. Il Mister ci ha comunicato di aver ricevuto un'offerta, che se ne sarebbe andato. Eravamo concentrati sui nostri obiettivi. Ha sempre dimostrato professionalità. Ci siamo sentiti molto a nostro agio con lui. Era la nostra testa pensante".

