Israele - Italia, dove vedere il match in tv e streaming

© foto di www.imagephotoagency.it

Gattuso non poteva desiderare esordio migliore, il ct della Nazionale al suo debutto in panchina ha conquistato una vittoria fondamentale per il percorso di qualificazione verso i Mondiali del 2026. Gli azzurri hanno travolto l'Estonia imponendosi 5-0, un successo che porta fiducia e morale in vista del prossimo appuntamento con Israele. La partita è in programma lunedì 8 settembre alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming tramite app o sito di Rai Play.

