Israele - Italia, le probabili formazioni: fuori Zaccagni, e Rovella...
Archiviato il 5-0 rifilato all’Estonia a Bergamo, l’Italia di Rino Gattuso torna in campo lunedì 8 settembre alle 20.45 per la quarta giornata del gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026, che si disputeranno in Messico, Stati Uniti e Canada. L’avversario sarà Israele, reduce dal 4-0 ottenuto venerdì in Moldavia. Gli azzurri non hanno alternative: servono i tre punti per tenere vivo il cammino verso la fase finale e scongiurare l’incubo già vissuto nelle ultime due campagne di qualificazione. Di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo lunedì:
ISRAELE (5-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo. Ct: Shimon.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui, Politano. Ct: Gattuso.
