Italia, Zaccagni salta la sfida contro Israele: tutti i dettagli
L'Italia di Gattuso vuole continuare a seminare qualcosa di buono per sperare poi di poter raccogliere nel prossimo futuro. Dopo il 4-0 rifilato all'Estonia, gli Azzurri sperano di replicare questa sera contro Israele. A differenza della sfida di pochi giorni fa, secondo TuttoMercatoWeb, Gattuso dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio non ha preso parte all'allenamento di ieri a Coverciano in vista dell'appuntamento di questa sera, la causa è da attribuire alla botta rimediata venerdì sera contro l'Estonia. Si attendono comunicazioni ufficiali, ma al momento sembra che Zaccagni non sarà arruolabile per il match che si disputerà a Debrecen.
