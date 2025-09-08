Lazio, Sarri sta riflettendo sulle due punte: cambio di modulo in vista?

RASSEGNA STAMPA - Sarri lo aveva confessato nella conferenza stampa di presentazione. Lui e il suo staff potrebbero lavorare anche su delle alternative di modulo per cercare di offrire maggiore imprevedibilità e valorizzare di più le caratteristiche di alcuni calciatori. Tra queste anche quelle degli attaccanti. Il gol segnato da Zaccagni contro l'Hellas Verona, al di là del grandioso gesto tecnico di Castellanos, è la dimostrazione di come - giocando vicino - i due si trovino quasi a memoria, inventandosi una rete con scambio rapido nello stretto e di prima. Una triangolazione che potrebbe essere riproposta schierano i due attaccanti l'uno di fianco all'altro, aumentando la qualità del reparto offensivo e la pericolosità dell'intera rosa.

Una suggestione riportata nell'edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport che, tra le sue pagine, spiega come Sarri stia prendendo in seria considerazione l'ipotesi di provare nelle prossime settimane il 4-3-1-2 come alternativa al 4-3-3 attuale. Entrambi moduli usati ampiamente in carriera, il primo è una soluzione che aveva funzionato benissimo a Empoli, ma che a Napoli non aveva dato gli esiti sperati. Per più di dieci anni il tecnico toscano l'aveva riposta in un cassetto ma oggi, in una Lazio che ha anche bisogno di idee e di invenzioni, Sarri potrebbe rispolverarla sorprendendo un po' tutti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.