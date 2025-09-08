Lazio, Piscedda: "Ridimensionamento della rosa? Non è vero! Sono cambiate..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha detto la sua sulla rosa della Lazio. L'ex difensore centrale biancoceleste si è concentrato su alcuni singoli, tra i quali Romagnoli, Provstgaard e il ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri.

DIFENSORI - "L'unica cosa che non riesco a capire è lo stato di forma complessivo della Lazio. Le due partite sono state talmente diverse che non riesco ad avere riferimenti su quest'aspetto. Su alcuni singoli ho le idee più chiare, sulla rosa no. Se il Sassuolo dovesse metterla sul ritmo potrebbe mettere in difficoltà la Lazio. Il rientro di Romagnoli permette di fare un passo avanti in difesa, è il più completo dei difensori della Lazio, anche se dietro c'è Provstgaard che sta bene".

ISAKSEN-CANCELLIERI - "Isaksen dev'essere nel pieno della forma per togliere il posto a Cancellieri che a me, in queste prime due partite, è piaciuto. Ho apprezzato il temperamento, la voglia, la fisicità. Più di questo non ti può dare. La differenza tra Cancellieri e Isaksen secondo me non è molta e questi dualismi possono far bene".

IL RIDIMENSIONAMENTO DELLA ROSA - "La forza di una squadra è la qualità, ma non solo. Questa è una rosa diversa, ha giocatori meno qualitativi, ma il temperamento mi sembra superiore. Non vedo un calo così drammatico rispetto a due anni fa. Il mercato bloccato? Inutile piangere sul latte versato, dobbiamo fare di questa situazione uno stimolo".

