Insigne | dal Canada... al Canada passando per la Lazio: la missione di Lorenzo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ha lasciato il Canada per tornarci la prossima estate. Questa è la missione a breve temine di Lorenzo Insigne. Prima di fraintendimenti, però, è giusto saltare subito alle conclusioni dopo un breve preambolo. L'ex capitano del Napoli in estate ha deciso di salutare Toronto, città e squadra che lo hanno accolto negli ultimi tre anni, ma tra mille difficoltà. La rescissione del suo contratto dopo 76 presenze e 19 gol, è il risultato di un rapporto sempre più teso tra lui e l'ambiente, dove per ambiente si intende anche la società. Come riporta il Corriere dello Sport, però, Insigne il Canada non lo ha salutato del tutto.

L'OBIETTIVO DI INSIGNE - Tra i suoi piani, infatti, ci sarebbe quello di riuscire a convincere Gennaro Gattuso - suo ex allenatore al Napoli e oggi c.t. della Nazionale - a convocarlo in vista del Mondiale del 2026 che si disputerà negli Stati Uniti. Ed è qui che si inserisce la Lazio. Insigne vuole tornare a lavorare con Sarri che, dal canto suo, guarda con particolare interesse alla situazione. Questi giorni potrebbero portare a una prima svolta: Lotito è tornato a Roma, dove si trova attualmente anche il calciatore con la sua compagna e non è escluso che ci siano nuovi contatti. La società biancoceleste è il mezzo per mettersi in mostra agli occhi di Gattuso con una big, rimettendosi al servizio dell'allenatore con il quale ha reso meglio in carriera.

