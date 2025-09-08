Lazio, Velasco sul calcio: "Mai provato invidia per i miei colleghi. Ammiro molto..."

RASSEGNA STAMPA - Dopo l'oro olimpico, Julio Velasco diventa anche campione del mondo con la Nazionale femminile di pallavolo. L'ex dirigente della Lazio, che nel 1998 diventò direttore generale biancoceleste sotto la gestione Sergio Cragnotti, ha parlato ai taccuini della Gazzetta dello Sport commentando il lavoro dei suoi colleghi nel mondo del calcio:

"Ma è giusto che resti lo sport numero uno nel Paese. Non ho mai provato invidia per i miei colleghi del calcio. È giusto che guadagnino tanti soldi perché muovono milioni di persone. Ho ammirazione per gli allenatori del calcio e tifo perché Gattuso riesca a qualificare l’Italia al Mondiale".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.