Lazio, Mattei: "La quiete prima della tempesta. Dopo la sosta due impegni difficili"

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali ha sottolineato come, dopo la sosta, la Lazio andrà incontro a due impegni complicati. Queste le sue parole: “La Lazio, la quiete prima della tempesta. In questo momento è tutto tranquillo ma poi i biancocelesti ripartiranno con due impegni difficili: prima la trasferta poi il derby.

"Per quanto riguarda la giornata di ieri, possiamo dire che le donne battono gli uomini. Anche negli ascolti sono state premiate, grande share. Io vorrei ricordare che la Lazio di Cragnotti ha avuto due monumenti dello sport mondiale: Dino Zoff e Julio Velasco".

"Zaccagni in tribuna per non complicare la situazione, approfittando anche del fatto che Gattuso aveva già accennato che l’Italia sarà diversa rispetto a quella vista contro l’Estonia. Perché non tutti amano Sinner? Chi vince non è mai simpatico a tutti, poi magari per la lingua visto che parla più tedesco. Per me è italiano al 100%, è straordinario, ha una grande sensibilità, è molto umile”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.