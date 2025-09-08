Italia, i convocati di Gattuso per la gara contro Israele: assente Zaccagni
Dopo il convincente successo contro l'Estonia, l'Italia si prepara a scendere in campo contro Israele, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. A poche ore dalla sfida, sono stata resa nota la lista degli azzurri convocati dal ct Gattuso che, oltre all'acciaccato Zaccagni, ha lasciato fuori Carnesecchi, Leoni e Fabbian. Di seguito la lista completa.
Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret;
Difensori: Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini;
Centrocampisti: Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella;
Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito, Maldini.
