Lazio, Romagnoli - Gila una coppia che 'funziona a metà': i numeri

RASSEGNA STAMPA - La partita contro il Sassuolo porterà Sarri a fare qualche modifica di formazione. Il tecnico toscano metterà forse mano a centrocampo, sicuramente andrà a rivedere la difesa. Il ritorno dalla squalifica di Romagnoli dovrebbe riportarlo tra i titolari, al fianco di Mario Gila, relegando Provstgaard momentaneamente in panchina. Sono loro due, d'altronde, i centrali titolari della retroguardia di Maurizio Sarri.

I NUMERI DELLA COPPIA CENTRALE - Lo sono stati dal momento dell'esplosione dello spagnolo sotto il Comandante e si son confermati con Tudor prima e con Baroni poi. Una certezza, seppur a metà, sulla quale punterà anche Sarri. I numeri riportati dal Corriere della Sera, infatti, ci fanno notare che nelle 58 partite giocate insieme da Romagnoli e da Gila la Lazio è riuscita a vincere esattamente la metà delle volte: 29. Un dato particolare che, a Formello spera, si possa migliorare già da domenica.

ROMAGNOLI, PORTA FORTUNA AL MAPEI - In questo senso, un aiuto può arrivare dal background di Romagnoli. Il numero 13 con la Lazio vanta 8 vittorie sul campo del Sassuolo: la prima datata 30 marzo 2014, quando era ancora alla Roma, poi altre 5 con il Milan e 3 con il biancoceleste indosso. Ma non solo. Nel 2017 riuscì anche a gonfiare la rete in una partita vinta dal Diavolo per 2-0. Nel corso della sua carriera solo una volta ha perso a Reggio Emilia: nel 2016, ma subentrando nel secondo tempo con il risultato già sull1-0 per il Sassuolo.

