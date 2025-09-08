Calciomercato Lazio | Artistico, quale futuro per lui? Il diesse dello Spezia fa chiarezza

Lo Spezia, perso Francesco Pio Esposito, ha deciso di puntare tutto su Gabriele Artistico per sostituirlo. L'attaccante, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio, ha avuto subito un impatto positivo trovando la via del gol all'esordio in Coppa Italia, ma senza riuscire a confermarsi poi nelle prime due di campionato. Tuttavia, il classe 2002 viene considerato un big della rosa dal tecnico D'Angelo e dal direttore sportivo dei liguri Melissano che, ai taccuini di Tuttosport, ha spiegato:

"Una società come Spezia deve investire su giovani di questo tipo per avere anche una forza patrimoniale, e la possibilità di reinvestire poi in altri acquisti, ad ogni modo questo non ci deve far dimenticare i grandi, come ad esempio Artistico e altri, su cui abbiamo dei diritti per poterli portare a essere giocatori di proprietà. Potenzialmente solo tre non potrebbero diventare nostri al 100%".

