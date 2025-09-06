Italia - Estonia, esordio col botto per Gattuso: boom di ascolti in tv

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia batte l'Estonia e conquista una vittoria fondamentale per il percorso di qualificazione verso i Mondiali del 2026. Inizia col piede giusto l'avventura di Gattuso come ct, un successo che porta fiducia e alza il morale dopo il periodo nero vissuto sotto la gestione Spalletti e in vista dei prossimi incontri. A sostenere gli azzurri, oltre ai 22.000 tifodi sugli spalti dello Stadio di Bergamo, quasi sei milioni di spettatori davanti alla TV. Nel dettaglio, sono state 5.843.000 le persone che hanno seguito il debutto dell'ex Milan sulla panchina dell'Italia. Il match trasmesso in diretta su Rai 1 ha fatto registrare il 33.9% di share, a riportarlo i canali ufficiali della FIGC.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE