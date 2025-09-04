Italia, Gattuso: "Esordio? Tanta roba. Dobbiamo tirare fuori l'orgoglio!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha presentato così il suo esordio sulla panchina azzurra ai microfoni di Sky Sport: "Tanta roba, non potevo immaginare un inizio migliorare. Ho trovato un gruppo di ragazzi che si è messo a disposizione. Tutti hanno mostrato grande disponibilità, anche in Federazione. C'è stato un lavoro quasi perfetto, penso di vedere una grande partita domani contro l'Estonia. Devo fare i complimenti alla squadra".

Cosa vuole dalla sua Italia?

"Voglio che sia una squadra, la nostra storia dice che il collettivo fa la differenza. Dobbiamo tirare fuori l'orgoglio, questo fa parte del nostro DNA".

Come sta vivendo questo esordio?

"Non ho tempo di emozionarmi, ci sono tante pressioni e le sento come le sentivo da giocatore. Le emozioni sono poche per questo. Forse domani un po' di emozione arriverà quando l'arbitro darà l'inizio all'incontro, ma adesso sono totalmente concentrato. Dobbiamo ragionare partita dopo partita, sappiamo che abbiamo un compito difficilissimo, ma ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo".