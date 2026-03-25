Italia, Gattuso verso i playoff: "È la partita più importante della mia carriera"

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© foto di Federico Serra

Alla vigilia della semifinale dei playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord, il ct della Nazionale italiana Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: "C'è un buon umore all'interno della squadra, sono stati tre giorni belli, con una grandissima atmosfera. È normale, sappiamo cosa ci giocheremo domani ed è giusto arrivare carichi e sentire un po' di responsabilità e tensione. Si giocherà con la testa e con le gambe. Domani sarà una partita dove i nostri avversari faranno pochissime cose ma quelle cose le faranno bene. Dovremo essere forti mentalmente, dovremo saper soffrire. Poi quando avremo la palla cercheremo di metterli in difficoltà".

"Bastoni? Vediamo. Sia lui che Scamacca hanno lavorato a parte. La voglia di questi ragazzi è quella di mettersi a disposizione e stringere i denti. Sicuramente quella di domani sarà la partita più importante della mia carriera da allenatore. Mi gioco tanto, sono giovane ma ho un Paese sulle mie spalle. Non vi nego che in questi mesi tante volte mi hanno fermato per strada chiedendomi di portare l'Italia al Mondiale. Sono abituato alla pressione, ma è la partita più importante della mia carriera".