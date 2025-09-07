Italia, la rifinitura prima dell’Ungheria: Zaccagni a parte
Gli azzurri hanno svolto in mattinata l'ultimo allenamento a Coverciano, prima della partenza prevista nel pomeriggio per Debrecen, in Ungheria, dove domani alle 20,45 affronterà Israele nelle qualificazioni mondiali. Alla seduta, riporta l'ANSA, non ha preso parte Mattia Zaccagni per i postumi di una botta rimediata venerdì sera durante la gara contro l'Estonia: l'esterno della Laziale ha svolto lavoro differenziato in palestra.
Presenti tutti gli altri 26 azzurri (compresi i quattro portieri) che hanno effettuato prima un lavoro atletico suddivisi in due gruppi - in pettorina blu Retegui, Gatti, Maldini, Barella, Cambiaso, Tonali, Di Lorenzo, Rovella, Fabbian, Calafiori e Pio Esposito, con quella gialla Politano, Bastoni, Bellanova, Orsolini, Kean, Raspadori, Dimarco, Locatelli, Mancini, Frattesi, Leoni - quindi una partitella con la Primavera dell'Empoli.
