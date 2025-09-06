Italia, Peruzzi: "Vogliamo tutti il Mondiale. Donnarumma? È tra i più forti al mondo e..."

Angelo Peruzzi, ex portiere della Lazio, ha rilasciato un'intervista a "Dribbling" trasmissione in onda su Rai 2 dove ha parlato di Nazionale e non solo. A proposito degli azzurri, reduci dalla vittoria contro l'Estonia, ha detto la sua sulla loro possibile partecipazione al Mondiale: “Penso che la possibilità c’è, tutti vogliamo che si vada al Mondiale per far sì che il calcio italiano torni a essere quello che è stato. Ci sono dei periodi delicati, forse gli altri sono più forti di noi ma siamo sempre lì”.

DONNARUMMA - “Secondo me è tra i più forti al mondo, è completo. È altissimo, rapidissimo e bravo. È tra i due-tre più forti al mondo. Il portiere deve parare con le mani. Abbiamo vinto il Mondiale con Buffon in porta, per vincerne un altro dovevamo giocare con Pirlo che è bravo con i piedi? Il portiere deve essere bravo con le mani. Io sono stato sempre atipico, basso e grosso. Non so se nel calcio di ora riuscirei a giocare”.

VIVAI - “C’è chi parla di settore giovanile, chi dice che sono troppi. C’è chi dice si giocava nelle vie nel paese. È tutto buono e cattivo. Voglio rimarcare che le scuole calcio ben vengano, ma per formare calciatori. Poi chi forma calciatori deve essere formato, non si possono prendere allenatori che hanno studiato su Internet. Quando ero in Nazionale c’erano allenatori bravi a formare i calciatori, li allenavano con la tecnica soprattutto e non con la tattica”.

CONTE - “Per la passione e la fede che ci mette, credo sia il migliore. Lui pensa h24 al calcio e questa passione e fede fa si che ottenga buoni risultati. Riesce a imprimere nella testa dei giocatori che tutti hanno un obiettivo. Il gruppo sono delle persone che devono fare cose, la squadra è formata da persone che hanno un unico obiettivo”.

