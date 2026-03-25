Italia, Retegui: "Pressione? Non è la parola giusta. Bergamo ci spingerà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia dell’importantissima gara tra Italia e Irlanda del Nord l’attaccante della Nazionale Mateo Retegui è intervenuto in conferenza stampa.

“Sono arrivato una settimana prima in Italia, appena ho saputo di avere dei giorni liberi in Arabia ho parlato con il mister e abbiamo organizzato per poter venire a Firenze, per allenarmi a Coverciano”.

“Ho tantissima voglia di giocare questa partita, da quella con la Norvegia a Milano. Abbiamo voglia di dimostrare a tutti che siamo pronti, perché è la verità: la squadra sta facendo benissimo e vogliamo dimostrare di essere pronti in una sfida decisiva”.

“Sappiamo che è una partita in cui vincerà chi avrà più determinazione. Sarà combattuta, dovremo lottare fino alla fine: giochiamo in casa, Bergamo è uno stadio che ti spinge. Non c’è altro risultato che vincere”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.