Italia, Tardelli: "Mi è piaciuta, è concreta. Gattuso vuole vincere e..."

"Mi piace, è concreta". Ha esordito così Marco Tardelli ospite nello studio di 'Dribbling' per commentare la prestazione dell'Italia contro l'Estonia. Gli azzurri, nel giorno del debutto di Gattuso come ct, hanno travolto gli avversari realizzando cinque reti. Un successo che dà morale e fiducia in vista del percorso nelle qualificazioni verso il Mondiale. Proseguendo la sua analisi poi, ha aggiunto: "Gattuso vuole vincere, non cerca gioca. È concreto e determinato e l’ha dimostrato. I giocatori si sono dati da fare e si è visto qualcosa in più".

