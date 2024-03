L'Italia potrebbe portare sei squadre in Champions League: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

La Serie A potrebbe portare sei squadre in Champions League, ma per farlo si devono verificare due condizioni. Entrando nel dettaglio, la Serie A porterebbe in Champions le prime quattro classificate più la quinta se l'Italia manterrà il primo o secondo posto nel Ranking Uefa stagionale per nazione, questo perché il nuovo format della Champions League garantisce un posto in più alle prime due leghe classificate. Se le competizioni Uefa terminassero oggi, Italia e Germania beneficerebbero di un posto in più a testa nella nuova Champions League. Al momento la Serie A è prima con quattro squadre su sette ancora in corso nelle competizioni Europee.

Nel caso in cui una delle tre italiane presenti in Europa League (Atalanta, Milan o Roma) dovesse vincere il trofeo, solo in questo caso le italiane qualificate alla prossima edizione della Champions sarebbero sei. Ma per far sì che questo accada sarà necessario che si verifichino entrambe queste condizioni. Dopo il sorteggio di Nyon, che ha accoppiato Milan contro Roma, una delle italiane andrà sicuramente in semifinale, ma per portare le sei squadre in Champions non basta, come detto serve vincere il trofeo. Mentre l'altra italiana impegnata in Europa League, l'Atalanta ha pescato il Liverpool.

Ecco di seguito il ranking Uefa aggiornato dopo l'ultimo turno di coppe Europee.

Il ranking attuale per il quinto posto valido per la Champions.

Italia 17.713 (4 squadre in corsa su 7)

Germania 16.356 (3/7)

Inghilterra 16.250 (5/8)

Francia 14.750 (3/6)

Spagna 14.437 (3/8)

Repubblica Ceca 13.250 (1/4)

Belgio 13.200 (1/5)

