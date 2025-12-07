La Roma in dieci cade a Cagliari: decisivo il gol di Gaetano
Vince il Cagliari, perde la Roma. Il gol di Gaetano nel secondo tempo segna la sconfitta per 1-0 dei giallorossi, rimasti in dieci per l'espulsione di Celik.
07.12.2025 16:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La squadra di Gasperini, quindi, si ferma al quarto posto in classifica a quota 27 punti, aspettando il Napoli e il Milan che ancora devono giocare.
I rossoblù di Pisacane, invece, salgono in tredicesima posizione a 14 punti.
