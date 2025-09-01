Lazio, Abodi tra stadi e VAR: "Grande risposta dei tifosi e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, intervenendo ai microfoni di RTL ha fatto il punto sul ritorno dei tifosi negli stadi e sulle decisioni prese dal VAR e spiegate dai direttori di gara allo stadio.

"Nel ritorno della Serie A si ritrova la conferma del pubblico presente e questo è un fatto straordinario. Significa che c'è un rapporto intimo col calcio, per questo il nostro obbligo è quello di migliorare i luoghi dove si fa sport. Sono un passo avanti che sposo, è indispensabile far comprendere. Tutto lo stadio e anche quello che vede da casa deve essere in grado di capire. Le decisioni VAR comunicate dall'arbitro? Sono un passo avanti che sposo, è indispensabile far comprendere. Tutto lo stadio e anche quello che vede da casa deve essere in grado di capire".

I GIOVANI - Poi sui giovani Abodi ha aggiunto: "Bisogna fare sempre di più per loro, cercare un rapporto sempre più diretto. Quando si parla di scuola e giovani non è così semplice. Io poi sono per la cultura della regola che viene spiegata, più del divieto in quanto tale. Per questo nel divieto di utilizzo dello smartphone, per quanto sia uno strumento importante, penso si debba trovare un suo equilibrio. La scuola è il luogo dell'apprendimento, allenarsi a fare a meno del cellulare è importante".

