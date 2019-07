Lazio, attesa per Vavro: visite mediche slittate per un ritardo

Affare fatto, Vavrò sarà un giocatore della Lazio. Il difensore acquistato dal Copenaghen è atteso a Roma oggi: visite mediche programmate per questa mattina, ma c’è un ritardo sulla tabella di marcia. Lo slovacco avrebbe perso l’aereo per la Capitale, il suo arrivo è slittato solo di qualche ora. Dall’aeroporto alla clinica Paideia per i controlli del caso, poi la successiva firma sul contratto. Sarà per lui un pomeriggio molto intenso. La Lazio piazza un altro acquisto.

Calciomercato Lazio, per Vavro è fatta: oggi le visite mediche

