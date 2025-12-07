Lazio-Bologna, continua la contestazione: la Nord cita Trilussa
07.12.2025 18:10 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Continua la contestazione contro la socetà in casa Lazio. Anche in Lazio-Bologna, come accaduto nelle ultime uscite casalinghe, il primo quarto d'ora di gioco è stato riservato a cori contro Lotito e la dirigenza.
Appena arrivato il fischio d'inizio, poi, è stato esibito uno striscione, che riprende una poesia di Trilussa, dal titolo "Avarizia". Di seguito, i versi: "Ho conosciuto un vecchio ricco, ma avaro: avaro a un punto tale che guarda i soldi nello specchio per veder raddoppiato il capitale. Allora dice: - Quelli li do via perché ci faccio la beneficenza; ma questi me li tengo per prudenza… - E li ripone nella scrivania".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.