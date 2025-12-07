Lazio-Bologna, omaggio a Pietrangeli: l'episodio prima del match
07.12.2025 18:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Non solamente il ritorno di Ciro Immobile all'Olimpico. Prima del fischio d'inizio di Lazio-Bologna, sui maxi-schermi dello stadio è stato mandato un video dedicato a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis azzurro scomparso il 1° dicembre scorso. Tifoso della Lazio, non ha mai nascosto la propria fede biancoceleste.
E questa sera, la famiglia ha raccolto per lui l'affetto dell'Olimpico. A loro è stata consegnata una maglia speciale dedicata proprio allo sportivo italiano, vincitore di due edizioni del Roland Garros e capitano della nazionale italiana in grado di ottenere il successo in Coppa Davis.
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.