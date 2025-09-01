Lazio | Da Di Canio a Guendouzi: tutti i primi gol stagionali nell'era Lotito

La Lazio si sblocca e con un roboante 4-0 risponde a chi insisteva nell'evidenziare i problemi realizzativi di questa squadra. Una rondine non fa primavera, ma i biancocelesti vogliono rialzare la testa dopo la debacle di Como e il risultato contro il Verona è il modo migliore per affermare la propria dichiarazione d'intenti. Apre le marcature della stagione biancoceleste Guendouzi, non proprio il primo nome che sarebbe venuto in mente a chiunque. Anzi, forse non sarebbe venuto in mente a nessuno.

La storia recente della Lazio ha visto partire con il botto grandi bomber come Di Canio, Rocchi o Immobile, ma anche giocatori inaspettati come Lazzari, Biglia e appunto Guendouzi. Ecco di seguito la lista completa dei primi realizzatori di ogni stagione dell'era Lotito:

2004/05 DI CANIO (Sampdoria - Lazio 0-1)

2005/06 PANDEV (Lazio - Messina 1-0)

2006/07 MAKINWA (Milan - Lazio 2-1)

2007/08 PANDEV (Lazio - Torino 2-2)

2008/09 ZARATE (Cagliari - Lazio 1-4)

2009/10 ROCCHI (Lazio - Atalanta 1-0)

2010/11 MAURI (Lazio - Bologna 3-1)

2011/12 KLOSE (Milan - Lazio 2-2)

2012/13 HERNANES (Atalanta - Lazio 0-1)

2013/14 HERNANES (Lazio - Udinese 2-1)

2014/15 CANDREVA (Lazio - Cesena 3-0)

2015/16 BIGLIA (Lazio - Bologna 2-1)

2016/17 IMMOBILE (Atalanta - lazio 3-4)

2017/18 IMMOBILE (Chievo - Lazio 1-2)

2018/19 IMMOBILE (Lazio - Napoli 1-2)

2019/20 IMMOBILE (Sampdoria - Lazio 0-3)

2020/21 LAZZARI (Cagliari - Lazio 0-2)

2021/22 MILINKOVIC-SAVIC (Empoli - Lazio 1-3)

2022/23 IMMOBILE (Lazio - Bologna 2-1)

2023/24 IMMOBILE (Lecce - Lazio 2-1)

2024/25 CASTELLANOS (Lazio - Venezia 3-1)

2025/26 GUENDOUZI (Lazio - Hellas Verona 4-0)

