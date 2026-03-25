Lazio, De Grandis (Sky): "Patric o Cataldi in regia? A Parma schiererei..."

Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis si è proiettato alla sfida contro il Parma che attenderà la Lazio dopo la sosta, dicendo la sua sulle possibili scelte di Sarri a centrocampo. Queste le sue parole:

“Regista farei giocare Cataldi, perché il ruolo è suo. Ciò non significa che Patric non sia stato promosso con lode. Significherebbe che con Patric hai in panchina qualcuno, diventa un’alternativa sia per difesa che per centrocampo. A Parma giocherei con Cataldi, perché una partita non deve far dimenticare quello che ha fatto in questa stagione”.

“Patric ha fatto una grande partita da apprendista regista, giocando spesso corto, ma facendo anche delle sventagliate da applausi. Tuttavia, gli automatismi e la capacità di giocare che ha Cataldi in quel ruolo sono maturati dopo anni. Secondo me, quindi, ha un vantaggio rispetto a Patric, per abitudine e allenamento”.

“Riguardo Basic il discorso è diverso. È un mancino e io preferisco che la mezzala destra sia di piede destro. Io darei fiducia a Dele-Bashiru, visto che Cataldi può essere alternativa a Taylor e Dele durante la partita. Inoltre, Basic non gioca da tanto tempo, quindi sarebbe in una condizione atletica discutibile. Secondo me deve avere spazio Dele”.