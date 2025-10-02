Lazio, De Grandis: "Vecino? Potrebbe essere escluso dalla lista. Se Basic..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis ha detto la sua sul sistema di gioco e sui singoli della Lazio che si aspetta di vedere in campo sabato contro il Torino di Baroni.

"Bisogna ripartire dalla partita di Genova e quindi confermerei nuovamente il 4-4-2, anche perché sei ancora in emergenza a centrocampo. Mi aspetto una conferma soprattutto dal punto di vista caratteriale. Se hai lavorato tanto con un sistema di gioco è difficile cambiarlo, ma la prestazione a Genova di Castellanos e Dia mi ha lasciato impressionato. Se Basic dovesse mantenere un buon livello come visto a Genova e Vecino non dovesse ancora recuperare dopo la sosta, per me Vecino potrebbe lasciare il posto in lista. La Lazio ha bisogno di liquidità, se dovesse arrivare un’offerta importante per Mandas la società penso lo lascerebbe partire, anche se io terrei Mandas".

