Lazio, è l’ora di Tavares: dall'errore nel derby a risorsa obbligata contro il Torino

RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares, dopo l’errore pesante nel derby e la conseguente esclusione a Genova, torna al centro delle scelte di Sarri. Più che un recupero fisico, per il portoghese serve un recupero mentale: l’emergenza terzini lo rende imprescindibile nella sfida con il Torino e serve l'atteggiamento giusto. Come racconta il Messaggero, infatti, anche al momento dell'ingresso a Marassi Tavares si è alzato con lentezza mostrando un’indolenza che non è passata inosservata allo staff.

L’infortunio di Luca Pellegrini (distrazione al collaterale del ginocchio destro) lo terrà fuori almeno fino alla sosta, mentre dall’altra parte Marusic è in dubbio: il montenegrino si è fermato per un fastidio al flessore subito dopo l’assist per il 2-0 col Genoa. Gli esami hanno escluso lesioni, ma la sua presenza resta in bilico. Lazzari, fermo da inizio settembre per un problema al soleo, ha già saltato quattro delle ultime cinque gare e punta a una convocazione last minute, anche se le possibilità di vederlo in campo per un minutaggio significativo sono minime. Di fatto, restano solo Tavares e Hysaj.

L'ultimo assist di Nuno in Serie A risale al 6 ottobre 2024 con l’Empoli. Hysaj, reduce da due errori in uscita contro il Genoa, non gioca una gara completa da gennaio ma resta l’esterno con più assist biancocelesti in campionato (3). Entrambi rischiano di dover tirare la carretta senza cambi, con inevitabili incognite sulla tenuta fisica. In caso di emergenza totale, Sarri può contare su Patric, appena rientrato dopo un lungo stop e già utilizzato in passato da terzino destro, oppure adattare Gila, che aveva ricoperto il ruolo nella trasferta con la Juventus del novembre 2022.