Lazio, Sabatini: "Sarri? Un bravo allenatore deve essere in grado di..."

Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per entrare nel dibattito sul modulo che in questi giorni sta tenendo piede in casa Lazio dopo la vittoria della squadra di Sarri a Genova, concentrandosi anche sulla questione della filosofia di gioco del tecnico toscano.

CAMBI DI SISTEMA - "Sarri è un grande allenatore, ma la critica quando non è offesa o commento lesivo fa parte del mondo del calcio. È una sfera che si congiunge con l'autocritica che lo stesso Sarri credo debba fare. Le critiche nei suoi confronti derivano dal fatto che alcuni giocatori gli hanno chiesto di cambiare sistema di gioco. Dopo alcune riflessioni ha deciso di fare un passo avanti".

FILOSOFIA DI GIOCO - "Quando si parla di filosofia di un allenatore io tendo a essere più pratico. Sarri, con la squadra che si ritrova, deve dimostrarsi in grado di allenare in base alle caratteristiche che hanno i giocatori, non le sue. Se è un bravo allenatore deve saper fare anche altro. Fare l'allenatore è come andare a scuola e dover fare più materie. Un allenatore deve saper far tutto, non può saper fare solo qualcosa. L'allenatore deve proporre un calcio che sia idoneo alle caratteristiche dei propri giocatori".

