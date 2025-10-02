Lazio, Dia convocato dal Senegal: tutti gli impegni di ottobre

Il Senegal ha convocato Boulaye Dia. L'attaccante della Lazio dopo la gara contro il Torino lascerà Formello per rispondere alla chiamata del ct Thiaw. La formazione africana giocherà due gara valide per la qualificazione al prossimo Mondiale: una contro il Sud Sudan (il 10 ottobre) e l'altra contro la Mauritania (il 14 ottobre).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.