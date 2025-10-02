Lazio, Mandas può sbloccare il mercato: la situazione

RASSEGNA STAMPA - La cura Sarri sta riportando entusiasmo e certezze alla Lazio, ma uno degli effetti collaterali riguarda Christos Mandas. Con il ritorno in grande stile di Ivan Provedel – rivitalizzato dal tecnico che lo aveva voluto a Formello nel 2022 – l’ombra del portiere greco si è progressivamente dissolta. Il titolare è tornato a essere l’italiano e per l’ex OFI Creta lo spazio si è chiuso, tanto da spingerlo a diventare il principale candidato alla cessione invernale.

Come racconta il Corriere della Sera, la Lazio dovrà muoversi sul mercato di gennaio a saldo zero, cedendo prima di acquistare per non appesantire il bilancio. In questo quadro, la partenza di Mandas è la soluzione più probabile: i biancocelesti contano di incassare circa 20 milioni, una plusvalenza quasi totale che aiuterebbe a rientrare nei parametri economici fissati entro marzo 2026.

In estate si era già fatto vivo il Wolverhampton, alle prese con una Premier difficile e con un reparto portieri affidato a due ultratrentenni, José Sá e Johnstone. Il club inglese non ha mai smesso di seguirlo e resta una pista concreta. Dal canto suo, Mandas non ha intenzione di rimanere a lungo a Formello per fare il secondo e, racconta il quotidiano, aveva già fatto sapere alla dirigenza la volontà di trovare una soluzione che gli garantisse continuità. Finora non è successo, ma a gennaio lo scenario potrebbe cambiare.