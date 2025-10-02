Francia, Deschamps esclude ancora Guendouzi: i convocati

TUTTOmercatoWEB.com

Didier Deschamps ha annunciato in conferenza stampa la lista dei convocati che prenderanno parte agli impegni di qualificazione al Mondiale 2026, la Francia affronterà l'Azerbaigian e l'Islanda. Nell'elenco non figura, di nuovo, il nome di Matteo Guendouzi. Il centrocampista della Lazio è stato escluso dal ct e dunque, resterà a Formello insieme al resto del gruppo.

Portieri: Maignan, Chevalier, Samba

Difensori: L. Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Saliba, Upamecano, Konaté, Koundé

Centrocampisti: Koné, Camavinga, K. Thuram, Olise, Rabiot

Attaccanti: Mbappé, Barcola, Coman, Akliouche, Ekitike, Mateta, Nkunku

