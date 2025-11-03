Lazio, Dia: "Ci stanno mancando i gol. Dobbiamo segnare di più e..."

Nel match program di Lazio - Cagliari è presente un'intervista rilasciata da Boulaye Dia ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Di seguito le sue parole.

Come arriva la Lazio alla partita contro il Cagliari?

"Arriviamo pronti, abbiamo lavorato bene dopo il pari di Pisa. Giochiamo in casa, la vittoria contro la Juventus ci ha regalato entusiasmo e dobbiamo continuare cosi".

Che partita sarà contro una squadra che probabilmente lascerà pochi spazi?

"Ci aspetta una gara dura, il Cagliari dietro è solido e concede poco. I rossoblu lottano per la salvezza e cercano punti: sarà fondamentale iniziare bene per sbloccarla subito".

Rispetto allo scorso anno, la Lazio è più solida dietro ma segna di meno.

"Cerchiamo sempre di trovare nuove soluzioni e portare più pericoli possibili nell'area avversaria, cosa che purtroppo in questo momento ci sta mancando. Dobbiamo riuscire a trovare di più la porta, a partire da noi attaccanti".

Come ti senti? Finora hai spesso stretto i denti giocando molto.

"Non mi sono mai tirato indietro, dando sempre la mia disponibilità nonostante un piccolo problema alla caviglia. Spero di giocare ancora di più, segnare e aiutare la Lazio a vincere tante partite".

Il pensiero della Coppa d'Africa è uno stimolo in più?

"Sì, è una competizione molto importante, peccato solo che capiti durante la stagione. Adesso però devo pensare prima alla Lazio, poi a dicembre vedremo vedremo cosa accadrà con il Senegal".

Pubblicato il 02/11