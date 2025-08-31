Lazio, Fabiani a Dazn: “Insigne? Non ricorriamo a escamotage…”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ancora pochi minuti all'esordio stagionale della Lazio di Maurizio Sarri allo stadio Olimpico. Ai microfoni di DAZN, il ds biancoceleste Angelo Fabiani è intanto tornato a parlare anche della questione Insigne, nell'eventualità di avvicendamenti positivi futuri sul fronte blocco del mercato: "Ci sono delle norme che andrebbero riviste, ma vanno comunque rispettate. Non bisogna ricorrere a escamotage per eluderle, anche nel rispetto della tifoseria. Bisogna essere seri con sé stessi e non esporre la tifoseria e la stessa società a questi escamotage che non hanno ragione di esistere. Noi non avremmo ceduto i nostri pezzi pregiati, siamo partiti con un programma e abbiamo preso giocatori che stanno facendo abbastanza bene. Lo scorso anno a tratti la squadra ha fatto divertire, siamo usciti ai rigori in Europa League, e si è giocata fino alla fine un posto in Champions. Non siamo entrati poi in Europa per questione di 'centimetri'. Abbiamo mantenuto la promessa di non smantellare la squadra, il mister sta lavorando e i ragazzi stanno cercando di assimilare concetti. Oggi non ci sono squadre materasso. Squadre di seconda fascia possono mettere in difficoltà chiunque".